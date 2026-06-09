Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 juin, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Du fait de ce franchissement, la banque américaine a précisé détenir indirectement 12 403 563 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 4,72% du capital et 3,31% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.