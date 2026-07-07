Air France-KLM met les gaz, les puces grillent

Keller grimpe parce que les comptes s'annoncent meilleurs que prévu, Air France-KLM profite d'un vrai coup de boost de JPMorgan. Saab avance avec l'OTAN. De l'autre côté, les semi se font rincer après Samsung, avec Soitec en première ligne, tandis qu'Abivax digère sa grosse levée américaine.

Actions en hausse



Keller group (+14%) : le spécialiste britannique des fondations et géotechnique salue une publication préliminaire annonçant un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel sous-jacent supérieurs aux attentes du marché pour l'exercice 2026, rassurant les investisseurs sur la solidité de la trajectoire annuelle du groupe.



Solstad Maritime (+8%) : le spécialiste norvégien des services maritimes offshore profite de l'annonce de la prolongation d'un contrat pour l'un de ses navires polyvalents, reconduit auprès d'une filiale du groupe industriel Moreld, signe d'une demande soutenue pour ses actifs spécialisés.



Air France-KLM (+6%) : la compagnie aérienne profite du coup de projecteur de JPMorgan, qui la place dans sa liste de valeurs à catalyseur positif. La banque attend une bonne surprise au deuxième trimestre, relève son objectif de 15 à 16 EUR et reste à surpondérer, avec en soutien la baisse du kérosène et des prix de billets toujours solides sur le long-courrier.



Saab (+5%) : le groupe suédois de défense profite d'un double tirage favorable. Morgan Stanley passe de sous-pondérer à surpondérer avec un objectif de 700 SEK, tandis que l'OTAN choisit son GlobalEye pour remplacer ses vieux AWACS, avec des négociations portant sur jusqu'à dix appareils.



Kion (+3%) : le spécialiste allemand des chariots élévateurs et de la logistique d'entrepôt poursuit son redressement après le coup de pouce de Morgan Stanley. Le broker passe à surpondérer et relève son objectif de cours de 48 à 62 EUR, en voyant encore plus de 40% de potentiel sur le titre.



Actions en baisse



Soitec (-14%) : le spécialiste français des matériaux pour semi-conducteurs mène le décrochage de la filière puces en Europe. ASML, Infineon, STMicroelectronics et ASM International reculent aussi, dans le sillage du coup de froid venu d'Asie après Samsung. Le marché reste accroché au thème de l'IA, mais il devient beaucoup plus nerveux sur les valorisations après le rallye du secteur.



Abivax (-3%) : la biotech française souffle après avoir bouclé son augmentation de capital géante à Wall Street. L'opération rapporte 920 MUSD brut via des ADS et finance le groupe jusqu'au quatrième trimestre 2029, mais le marché digère aussi l'arrivée de nouvelles actions après le fort rallye récent.