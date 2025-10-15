Morgan Stanley a initié mercredi le suivi du titre Air France-KLM avec une recommandation 'pondérer en ligne' et fixé un objectif de cours de 11,3 euros.
Dans une note sectorielle, le broker explique que le transporteur aérien subit des pressions concurrentielles de la part des compagnies américaines qui cherchent à se développer sur les liaisons transatlantiques, mais souligne aussi que la demande devient plus faible sur le Vieux continent, notamment en Allemagne, un marché important pour le groupe.
Et s'il existe des opportunités de croissance en Asie-Pacifique, ce potentiel ne devrait pas se concrétiser dans l'immédiat, prévient Morgan Stanley.
Le courtier estime par ailleurs que le groupe pourrait éprouver des difficultés à redistribuer du cash à ses actionnaires en raison de son endettement élevé et des forts investissements requis pour la modernisation de sa flotte.
Si les prévisions actuelles du marché lui semblent réalistes, le professionnel fait remarquer que l'action a déjà grimpé de 41% depuis le début de l'année, ce qui signifie que la société va devoir livrer de solides résultats en vue de justifier cette hausse.
Si les résultats 2025 venaient à dépasser les attentes, cela pourrait améliorer la perception du titre, estime cependant Morgan Stanley.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (80%) : 74,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2024 ;
- transport de passagers à bas prix (9,9% ; Transavia) : 23,2 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (6,6%) ;
- autres (3,5%).
A fin 2024, le groupe dispose d'une flotte de 574 avions (dont 278 détenus en propre et 296 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (266), KLM (182) et Transavia (126).
