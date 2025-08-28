Air France-KLM : place avec succès des obligations pour 500 ME

Air France-KLM annonce le succès de son émission d'obligations pour un montant de 500 millions d'euros d'obligations dans le cadre de son programme EMTN



Les obligations ont une maturité de 5 ans et offrent un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).



Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.



Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.



La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor's et BBB- par Fitch Ratings.

