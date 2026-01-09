Air France-KLM place des obligations pour 650 millions d'euros
Air France-KLM annonce avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875% (rendement de 4,033%).
Plus de 150 ordres d'investisseurs institutionnels ont été placés, le pic du carnet d'ordres dépassant 3,5 MdsEUR, ce qui a permis à groupe d'atteindre la plus faible marge de crédit de son histoire et d'augmenter la taille de 500 à 650 MEUR.
Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux d'Air France-KLM et, notamment, au remboursement, en mai 2026, de la première tranche de ses obligations liées au développement durable (500 MEUR, coupon de 7,25%).