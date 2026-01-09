Air France-KLM place des obligations pour 650 millions d'euros

Air France-KLM annonce avoir placé avec succès 650 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875% (rendement de 4,033%).

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), permet au transporteur aérien franco-néerlandais de profiter de conditions de marché favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.



Plus de 150 ordres d'investisseurs institutionnels ont été placés, le pic du carnet d'ordres dépassant 3,5 MdsEUR, ce qui a permis à groupe d'atteindre la plus faible marge de crédit de son histoire et d'augmenter la taille de 500 à 650 MEUR.



Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux d'Air France-KLM et, notamment, au remboursement, en mai 2026, de la première tranche de ses obligations liées au développement durable (500 MEUR, coupon de 7,25%).