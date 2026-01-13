Air France-KLM pourrait voir une partie de sa dette effacée
Selon La Lettre, l'exécutif pourrait procéder à un effacement de créances d'Air France-KLM pour un maximum de 728 millions d'euros l'an prochain.
Publié le 13/01/2026 à 09:15
En bourse, les investisseurs ne semblent pas vraiment s'en émouvoir, le titre Air France-KLM avance légèrement de 0,49%, à 11,30 euros. Depuis le début de l'année, l'action du groupe de transport aérien n'a que peu bougé et affiche un repli de 2,77% à la clôture de lundi.