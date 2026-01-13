Air France-KLM pourrait voir une partie de sa dette effacée

Selon La Lettre, l'exécutif pourrait procéder à un effacement de créances d'Air France-KLM pour un maximum de 728 millions d'euros l'an prochain.

Cette mesure, qui fait partie du projet de loi de finances, est rendue possible par une décision de la Commission européenne qui permet à l'Etat de compenser des pertes liées à la pandémie de Covid-19.



En bourse, les investisseurs ne semblent pas vraiment s'en émouvoir, le titre Air France-KLM avance légèrement de 0,49%, à 11,30 euros. Depuis le début de l'année, l'action du groupe de transport aérien n'a que peu bougé et affiche un repli de 2,77% à la clôture de lundi.