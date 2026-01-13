Cette mesure, qui fait partie du projet de loi de finances, est rendue possible par une décision de la Commission européenne qui permet à l'Etat de compenser des pertes liées à la pandémie de Covid-19.

En bourse, les investisseurs ne semblent pas vraiment s'en émouvoir, le titre Air France-KLM avance légèrement de 0,49%, à 11,30 euros. Depuis le début de l'année, l'action du groupe de transport aérien n'a que peu bougé et affiche un repli de 2,77% à la clôture de lundi.