Air France-KLM recule, deux analystes se penchent sur le dossier
Le titre du transporteur tricolore est soumis à une forte volatilité : au cours de 9 des 10 dernières séances, le titre a bougé, à la hausse comme à la baisse, d'au moins 1,3%. Et la séance du jour ne fait pas exception : après un gain de 4,2% hier, le titre recule de 1,8% aujourd'hui. Bernstein et Oddo BHF partagent leur avis sur le titre.
Le groupe a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel de 9,3 MdsEUR, en hausse de 9,9% sur un an. En revanche, la géopolitique a entraîné une hausse du prix du carburant, avec un impact de 804 MEUR comparé à l'année précédente. "Dans l'ensemble, la compagnie poursuit sa stratégie de montée en gamme ("premiumisation") de son offre et a relevé ses tarifs afin de préserver sa rentabilité", notait hier Arthur Kuntz, l'analyste qui suit le dossier pour AlphaValue.
Dans ce contexte, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 12,4 à 12,2 EUR. Les analystes mettent en avant une exécution opérationnelle solide, avec une progression du RASK de 10% au deuxième trimestre et une hausse limitée des coûts unitaires hors carburant et effets de change grâce aux gains de productivité. Le bureau d'études estime toutefois que la hausse du carburant dominera les révisions à court terme.
D'ailleurs, Air France-KLM a légèrement réduit sa prévision de croissance des capacités pour 2026 à 2-3%, contre 2-4% auparavant, tout en maintenant une forte expansion de Transavia. Bernstein juge cette adaptation prudente mais considère que l'exposition au carburant et aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient limite encore la visibilité.
Oddo BHF se montre plus optimiste sur le dossier et confirme son conseil "surperformance" avec une cible relevée de 15 à 16 EUR. Le courtier considère que la réduction de la croissance des capacités pour 2026 traduit une gestion plus disciplinée de l'offre dans un environnement devenu plus incertain. Le bureau d'études ajuste ses hypothèses de capacité mais estime que cette prudence ne remet pas en cause la trajectoire du groupe.
La note souligne que la demande premium reste solide malgré des signes de normalisation en Asie après un deuxième trimestre exceptionnel. Elle met également en avant une amélioration de la facture carburant, désormais attendue à 8,9 MdUSD contre 9,3 MdUSD précédemment, ainsi qu'une maîtrise des coûts jugée crédible.
Le broker ajoute que la combinaison d'une demande premium robuste, d'une discipline capacitaire accrue et d'un bon contrôle des coûts renforce la crédibilité de l'objectif d'une marge de 8% à moyen terme, tout en voyant dans TAP le principal levier potentiel de création de valeur.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.