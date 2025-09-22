La société de droit suisse UBS a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 septembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM et détenir, directement et indirectement, 652 447 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 0,25% du capital et 0,18% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché.
Air France-KLM : UBS détient moins de 5% du capital
Publié le 22/09/2025 à 13:29
