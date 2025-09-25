La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 septembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM et détenir, directement et indirectement, 14 585 618 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 5,55% du capital et
3,94% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché.
Air France-KLM : UBS détient plus de 5% du capital
Publié le 25/09/2025 à 08:51
