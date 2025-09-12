UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 septembre, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM et détenir 5,58% du capital et 3,97% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.
Le groupe bancaire helvétique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.
Air France-KLM : UBS Group dépasse les 5% du capital
Publié le 12/09/2025 à 14:44
