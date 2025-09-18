La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 septembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air-France KLM et détenir, directement et indirectement, 5,25% du capital et 3,73% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air-France KLM hors marché.
Air-France KLM : UBS Group franchit les 5% du capital
Publié le 18/09/2025 à 16:32
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager