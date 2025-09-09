Air France : propose le wifi très haut débit gratuit à bord des vols

Air France annonce la mise en place du wifi très haut débit gratuit à bord des vols.



La compagnie s'apprête à équiper le cinquième appareil de sa flotte du wifi très haut débit. Air France est ainsi la première grande compagnie européenne à offrir ce service à bord. Elle entend proposer cette offre sur 30% de ses avions d'ici la fin de l'année et sur l'intégralité de sa flotte fin 2026.



Deux Embraer 190 et deux Airbus A220 disposent déjà depuis quelques jours du wifi très haut débit. Cette semaine, c'est un Airbus A350 qui sera équipé de cette technologie, marquant son arrivée sur le réseau long-courrier.



Air France déploie ainsi progressivement cette offre sur l'ensemble de ses avions, y compris pour la première fois sur sa flotte régionale.



Ce nouveau service est accessible depuis les smartphones, tablettes numériques et ordinateurs portables. Il est possible de connecter plusieurs appareils en même temps.



Pour proposer ce nouveau service, Air France s'est associée à Starlink, leader mondial de la connectivité. Starlink propose une connexion Internet haut débit à faible latence, grâce à un vaste réseau de satellites en orbite basse qui assure une connectivité fiable pendant le vol.