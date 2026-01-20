SOL Group a réalisé l'acquisition de 100 % de VitalAire Schweiz auprès d'Air Liquide, un opérateur dans les soins respiratoires à domicile en Suisse.
SOL Group renforce ainsi sa position en Suisse grâce à une nouvelle acquisition sur le marché des soins à domicile, où il opère déjà via les sociétés Sitex, Sitex Mad, Spitex Perspecta, Spitex Aloha, et CSAIR.
La société Airsol, filiale à 100 % de SOL, a acquis 100 % du capital social de VitalAire Schweiz auprès d'Air Liquide.
L'acquisition a été réalisée au prix du marché, conformément à des transactions similaires précise le groupe. Les autres détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.
La société VitalAire est présente sur l'ensemble du territoire suisse et se concentre sur le traitement et les soins du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la ventilation mécanique et l'oxygénothérapie à domicile.
Aldo Fumagalli Romario, président-directeur général du groupe SOL, a déclaré : " Cette opération nous permettra de compléter nos activités existantes dans le domaine des soins à domicile intensifs par les soins respiratoires à domicile, le domaine de spécialisation traditionnel de Vivisol. "
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
