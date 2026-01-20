Air Liquide a cédé 100 % de VitalAire Schweiz à SOL Group

SOL Group a réalisé l'acquisition de 100 % de VitalAire Schweiz auprès d'Air Liquide, un opérateur dans les soins respiratoires à domicile en Suisse.



SOL Group renforce ainsi sa position en Suisse grâce à une nouvelle acquisition sur le marché des soins à domicile, où il opère déjà via les sociétés Sitex, Sitex Mad, Spitex Perspecta, Spitex Aloha, et CSAIR.



La société Airsol, filiale à 100 % de SOL, a acquis 100 % du capital social de VitalAire Schweiz auprès d'Air Liquide.



L'acquisition a été réalisée au prix du marché, conformément à des transactions similaires précise le groupe. Les autres détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



La société VitalAire est présente sur l'ensemble du territoire suisse et se concentre sur le traitement et les soins du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la ventilation mécanique et l'oxygénothérapie à domicile.



Aldo Fumagalli Romario, président-directeur général du groupe SOL, a déclaré : " Cette opération nous permettra de compléter nos activités existantes dans le domaine des soins à domicile intensifs par les soins respiratoires à domicile, le domaine de spécialisation traditionnel de Vivisol. "