L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ; - autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée. La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).