Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec un fonds de Macquarie en vue de l'acquisition de DIG Airgas, société sud-coréenne à laquelle la transaction proposée attribue une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros.
Le Français souligne que cette acquisition renforcera considérablement sa position en Corée du Sud - sixième pays industriel en termes de PIB, quatrième marché mondial des gaz industriels et deuxième pays en ratio de dépenses d'innovation.
Acteur majeur des gaz industriels dans son pays, DIG Airgas compte près de 550 employés, 60 usines et 220 kilomètres de canalisations. Cette opération, motivée par de fortes complémentarités, permettra en outre de réaliser des synergies concrètes.
Cette acquisition est soutenue par un crédit-relais structuré et sera (re)financée par des émissions obligataires. Sa finalisation est prévue au premier semestre 2026, après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).