Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Fondée en 2019, NovaAir fournit des gaz industriels en vrac, des gaz spéciaux essentiels, ainsi que des services sur site et un accompagnement dans les projets d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC) de toutes tailles.
Il sert des clients dans des secteurs variés tels que l'acier, l'automobile, la fabrication, l'électronique, le photovoltaïque et la santé. Sa présence dans l'est et le sud de l'Inde vient compléter celle d'Air Liquide dans le nord et l'ouest du pays.
'Cette acquisition renforcera notre capacité à accompagner nos clients, allant des PME aux grands acteurs industriels, sur une zone géographique plus vaste', souligne ainsi Emilie Mouren-Renouard, membre du comité exécutif d'Air Liquide.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.