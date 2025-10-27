Air Liquide acquiert NovaAir en Inde

Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Fondée en 2019, NovaAir fournit des gaz industriels en vrac, des gaz spéciaux essentiels, ainsi que des services sur site et un accompagnement dans les projets d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC) de toutes tailles.



Il sert des clients dans des secteurs variés tels que l'acier, l'automobile, la fabrication, l'électronique, le photovoltaïque et la santé. Sa présence dans l'est et le sud de l'Inde vient compléter celle d'Air Liquide dans le nord et l'ouest du pays.



'Cette acquisition renforcera notre capacité à accompagner nos clients, allant des PME aux grands acteurs industriels, sur une zone géographique plus vaste', souligne ainsi Emilie Mouren-Renouard, membre du comité exécutif d'Air Liquide.