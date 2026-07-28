Air Liquide anticipe une légère accélération de sa croissance au 2e semestre
Le chiffre d'affaires de Air Liquide s'établit à 13,82 milliards d'euros au 1er semestre 2026, en croissance de 4,3% hors effets de change et d'énergie, en intégrant l'acquisition de DIG Airgas. Sur une base comparable, les ventes augmentent de 2,6% sur un an. La croissance progresse au 2e trimestre à 5,2% hors effets de change et d'énergie, et à 3,5% sur une base comparable. Les ventes publiées du groupe augmentent de 0,8% au 1er semestre 2026. Elles bénéficient d'effets énergie (+0,1%) et périmètre significatif (+1,7%) favorables, atténués par un effet de change négatif de 3,6%.
Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe atteint 2,893 MdsEUR au 1er semestre 2026. Il augmente de 5,7% en données publiées et de 10,2% hors effet de change, ce qui est nettement supérieur à la croissance des ventes hors effet de change (+ 4,4%), soulignant un effet de levier significatif. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) s'établit à 20,9% en données publiées, en forte augmentation de 110 points de base hors effet énergie et PPA par rapport au 1er semestre 2025.
Le résultat net (part du groupe) s'établit à 1,823 MdEUR au 1er semestre 2026, en hausse de 1,2% en données publiées et de 6,5% hors effet de change. Le résultat net récurrent (part du Groupe) s'établit à 1,923 MdEUR, en hausse publiée de 4,4% et de 9,9% hors effet de change.
Le bénéfice net par action atteint 2,86 EUR par action, en hausse de 1,1% par rapport au 1er semestre 2025, en ligne avec l'évolution du résultat net (part du Groupe) publié.
Commentant l'activité du 1er semestre 2026, François Jackow, directeur général de Air Liquide, a déclaré : "Je tiens notamment à souligner la nette accélération de nos activités au 2e trimestre, marquée par la croissance de 3,5% en comparable. Cette performance a porté le chiffre d'affaires du groupe à près de 14 MdsEUR sur le 1er semestre, en hausse de 4,3% hors effets de change et d'énergie (incluant DIG Airgas) et de 2,6% en base comparable. Toutes les géographies ont contribué à cette performance, en particulier les Amériques et l'Asie, tirées par nos activités Electronique, Industriel Marchand et Santé, véritables moteurs de croissance. Parallèlement, nous avons généré près de 300 MEUR d'efficacités grâce à notre performance opérationnelle renforcée, contribuant ainsi à une hausse significative de notre marge opérationnelle de 110 points de base hors effet énergie et PPA par rapport au 1er semestre 2025".
Dans un environnement offrant des perspectives favorables mais marqué par une forte instabilité géopolitique qui limite la visibilité, le spécialiste de la production de gaz industriels et médicaux anticipe au 2e semestre une croissance équivalente, voire légèrement supérieure, à celle du 1er semestre.
Air Liquide poursuit ainsi sa trajectoire. En 2026, la société se montre confiante dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de + 100 points de base et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant.
Fort de sa confiance en ses perspectives, le groupe a annoncé fin février dernier un nouvel objectif d'amélioration de + 100 points de base de la marge opérationnelle hors effet énergie en 2027. L'ambition cumulée s'établit ainsi à + 560 points de base hors effet énergie sur la période de six ans, 2022-2027.
Enfin, pour présenter sa nouvelle stratégie à moyen terme, le groupe organisera un Capital Markets Day le 5 octobre 2026
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.