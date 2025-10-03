Le titre traverse une phase d'hésitation, pris en étau entre des niveaux techniques rapprochés.

Une dynamique qui s’essouffle

Air Liquide affiche un gain mensuel de 1,0% et une progression de 12,5% depuis le début de l’année. Mais sur un an, la hausse se limite à 3,3%, un signe que l’élan s’affaiblit dans la durée. Le titre reste néanmoins au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, preuve d’un marché encore équilibré.

Une alternance sans direction claire

Depuis plusieurs mois, le parcours du titre illustre une véritable hésitation. Après un sommet inscrit le 9 mai à 186,22 EUR, il a reculé le 15 mai à 180,72 EUR, avant de remonter le 12 juin à 185,32 EUR. Mais le 5 août, il replongeait à 169,76 EUR. La séquence s’est répétée : reprise à 185,14 EUR le 28 août, nouveau reflux à 172,22 EUR le 24 septembre. Une oscillation rapide qui traduit une phase de consolidation après le rallye estival.

Des seuils décisifs à surveiller

Le marché reste cadré dans un couloir technique étroit. Les supports se situent à 173,30 et 170,22 EUR, tandis que les résistances s’élèvent à 178,10 et 186,60 EUR. Dans ce contexte, nous retenons un biais de consolidation, borné entre 173,30 et 178,10 EUR. Le franchissement de l’un de ces seuils donnera la prochaine impulsion.