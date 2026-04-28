Sur les trois premiers mois de l'année, Air Liquide a généré un chiffre d'affaires de 6,786 milliards d'euros, en baisse de 3,5% en données publiées, ou en hausse de 3,4% hors change et énergie et en progression de 1,9% en données comparables.
Dans le détail, l'activité Gaz & Services s'est affaissée de 3,4% en données publiées, à 6,595 milliards d'euros, mais est en hausse de 1,9% en comparable.
La division Ingénierie & Technologies a reculé de 3,8%, mais augmente très légèrement de 0,1% à devises et périmètre équivalents.
Au niveau des zones géographiques, en données comparables, l'Amérique a connu une croissance de 5,5%, alors que dans l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) l'activité a cédé 0,4%.
En outre, le spécialiste des gaz industriels et médicaux a précisé avoir généré 142 millions d'euros d'efficacité grâce au renforcement de sa performance opérationnelle et à son programme de transformation.
Le groupe se montre confiant quant à sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base et à réaliser une croissance de son résultat net récurrent à taux de change constant sur l'exercice en cours.
Pour 2027, les objectifs ont également été confirmés avec dans le viseur, une amélioration de 100 points de base de la marge opérationnelle, portant l'objectif total à +560 points de base d'amélioration de la marge opérationnelle sur la période 2022-2027.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.