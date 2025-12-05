Air Liquide et Hyundai Motor Group ont signé un accord pour renforcer leur partenariat international pour accélérer l'économie de l'hydrogène.

Ce partenariat vise à construire un écosystème de l'énergie durable en Europe, aux États-Unis et en Corée du Sud, englobant la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène.

Cette collaboration ira au-delà de la mobilité pour inclure les infrastructures, la logistique et les solutions d'énergie décarbonée, soutenant ainsi la transition énergétique mondiale.

Armelle Levieux, membre du Comité exécutif d'Air Liquide, chargée notamment des activités Hydrogène, a déclaré : " Les progrès réalisés en Corée du Sud témoignent de ce qu'il est concrètement possible d'accomplir lorsque des acteurs industriels de premier plan travaillent ensemble pour bâtir un futur plus durable. "