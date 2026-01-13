Air Liquide finalise l'acquisition de DIG Airgas en Corée du Sud
Air Liquide annonce l'acquisition définitive de DIG Airgas, en Corée du Sud, une acquisition qui permettra au groupe français de doubler ses effectifs dans ce pays et de réaliser environ 900 millions d'euros de chiffre d'affaires global.
"Cette acquisition permettra à Air Liquide de renforcer significativement sa position au sein de cette économie dynamique et innovante, où l'entreprise bénéficie déjà d'une forte présence depuis plus de trois décennies", souligne-t-il.
Réalisée en avance sur le calendrier prévisionnel grâce à une coopération efficace avec les autorités locales, cette acquisition contribuera à la performance globale d'Air Liquide plus tôt que prévu et consolidera ses activités en Asie.
Air Liquide souligne que le marché sud-coréen des gaz industriels, au 4e rang mondial, devrait doubler d'ici 2035, soutenu par son positionnement stratégique dans des secteurs comme les semi-conducteurs, les énergies propres et la biopharmacie.
Enfin, cet accord permettra de réaliser des synergies concrètes, notamment une croissance adossée à un portefeuille de près de 20 projets sécurisés. Selon Air Liquide, cette acquisition sera relutive sur le résultat net un an après l'intégration.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
