"Cette acquisition permettra à Air Liquide de renforcer significativement sa position au sein de cette économie dynamique et innovante, où l'entreprise bénéficie déjà d'une forte présence depuis plus de trois décennies", souligne-t-il.

Réalisée en avance sur le calendrier prévisionnel grâce à une coopération efficace avec les autorités locales, cette acquisition contribuera à la performance globale d'Air Liquide plus tôt que prévu et consolidera ses activités en Asie.

Air Liquide souligne que le marché sud-coréen des gaz industriels, au 4e rang mondial, devrait doubler d'ici 2035, soutenu par son positionnement stratégique dans des secteurs comme les semi-conducteurs, les énergies propres et la biopharmacie.

Enfin, cet accord permettra de réaliser des synergies concrètes, notamment une croissance adossée à un portefeuille de près de 20 projets sécurisés. Selon Air Liquide, cette acquisition sera relutive sur le résultat net un an après l'intégration.