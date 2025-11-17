Air Liquide annonce la mise en service de ses premiers poids lourds alimentés à l'hydrogène aux Pays-Bas.
Les deux premiers camions MAN hTGX, équipés de moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), seront exploités par le partenaire logistique local d'Air Liquide, Schenk Tanktransport, un acteur majeur de la logistique durable au Benelux.
Cette nouvelle flotte assurera la livraison d'hydrogène aux clients de la grande région de Rotterdam. En utilisant l'hydrogène comme source d'énergie, Air Liquide réduira ses émissions opérationnelles de CO? dans cette région.
Ce projet a pu être déployé grâce au soutien direct et au financement du programme SWiM (Subsidie Waterstof in Mobiliteit) du gouvernement néerlandais.
Erwin Penfornis, Vice-Président de la branche d'activité mondiale Énergie Hydrogène d'Air Liquide, a déclaré : ' La mise en service de ces premiers camions hydrogène dans nos opérations est un exemple fort et concret de notre engagement à mener la transformation du secteur du transport lourd avec nos différents partenaires tout au long de la chaîne de valeur '.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
