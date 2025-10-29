Air Liquide annonce une augmentation de capital réservée aux salariés, préretraités et retraités du Groupe participant aux plans d'épargne France (PE France) ou international (PEGI).
L'opération, qui vise à renforcer l'actionnariat salarié, couvrira environ 60 pays, sous réserve des autorisations locales.
Le prix de souscription est fixé à 137,89 euros par action, après application d'une décote de 20%. L'émission portera sur un maximum de 850 000 actions, d'une valeur nominale de 5,50 euros chacune, soit un montant total pouvant atteindre 4,675 MEUR.
La période de souscription se déroulera du 3 au 13 novembre 2025. Les nouvelles actions, immédiatement assimilées aux existantes et admises sur Euronext Paris, seront bloquées pendant 5 ans (3 ans pour les États-Unis), sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
