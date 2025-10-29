Air Liquide annonce une augmentation de capital réservée aux salariés, préretraités et retraités du Groupe participant aux plans d'épargne France (PE France) ou international (PEGI).

L'opération, qui vise à renforcer l'actionnariat salarié, couvrira environ 60 pays, sous réserve des autorisations locales.

Le prix de souscription est fixé à 137,89 euros par action, après application d'une décote de 20%. L'émission portera sur un maximum de 850 000 actions, d'une valeur nominale de 5,50 euros chacune, soit un montant total pouvant atteindre 4,675 MEUR.

La période de souscription se déroulera du 3 au 13 novembre 2025. Les nouvelles actions, immédiatement assimilées aux existantes et admises sur Euronext Paris, seront bloquées pendant 5 ans (3 ans pour les États-Unis), sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.