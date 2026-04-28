Air Liquide manque de peu le consensus au premier trimestre
Le géant des gaz industriels et médicaux a publié des revenus un peu inférieurs aux prévisions des analystes sur les trois premiers mois de l'année et est sanctionné à la Bourse de Paris où le titre recule de 3,10%, à 181,80 euros.
Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,786 milliards d'euros, là où Jefferies tablait sur 7,051, Oddo BHF sur 6,88 et le consensus était à 6,826 milliards d'euros. Air Liquide annonce que ses ventes se sont repliées de 3,5% en publiées, mais ont augmenté de 3,4% hors change et énergie et de 1,9% à données comparables.
Dans le détail, la division Gaz & Services, la principale du groupe qui représente 97,19% du total de l'activité, a vu ses revenus reculer de 3,4% en publié, à 6,595 milliards d'euros. Ils ont toutefois progressé de 3,5% hors change et énergie et de 1,9% en organique. Les analystes de Jefferies les attendaient à 6,843 milliards d'euros, soit 4% au-dessus. Oddo BHF était un peu moins ambitieux avec une prévision autour de 6,690 milliards d'euros.
Le géant français a donc manqué de peu les prévisions des analystes et a précisé que le contexte géopolitique était marqué par le conflit au Moyen-Orient, "où la sécurité de nos équipes et l'intégrité de nos installations ont été notre priorité".
Le groupe a par ailleurs indiqué que son renforcement opérationnel et son programme de transformation en cours avaient permis de générer 142 millions d'euros "d'efficacité", en hausse de 8% par rapport à la même période il y'a un an.
Oddo BHF note que les décisions d'investissement se sont élevées à 1,5 milliard d'euros sur le trimestre, un plus haut historique, tandis que le carnet de projet d'investissement est à 5,5 milliards d'euros, enregistrant un nouveau record.
Objectifs maintenus et recommandations
Pour 2026, Air Liquide se montre confiant et compte toujours augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base, et dégager une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant. En ce qui concerne 2027, le groupe vise également une hausse de 100 points de base de sa marge opérationnelle, portant son objectif total à +560 points de base d'amélioration sur la période 2022-2027.
Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance et vise une cible de cours de 216 euros, soit un potentiel de hausse de 15% au cours de clôture de lundi. De son coté, Jefferies est à acheter, avec un objectif de cours un peu moins élevé de 204 euros.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.