Air Liquide met en service une unité pilote de craquage d'ammoniac

Air Liquide fait part de la mise en service réussie de la première unité pilote au monde de craquage d'ammoniac à l'échelle industrielle d'une capacité de conversion d'ammoniac en hydrogène de 30 tonnes par jour, dans le port d'Anvers-Bruges, en Belgique.



'Cette innovation de pointe apporte un maillon technologique clé et jusqu'alors manquant pour convertir l'ammoniac en hydrogène et relève les défis liés au transport de l'hydrogène', souligne le fournisseur de gaz industriels.



Selon Air Liquide, cette technologie éprouvée pour l'industrie et le développement d'unités de craquage d'ammoniac à l'échelle mondiale permet d'accéder à de l'hydrogène bas carbone et renouvelable pour la décarbonisation de l'industrie et de la mobilité.



Elargissant son portefeuille dans la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ce succès démontre aussi 'la capacité d'Air Liquide à industrialiser des technologies issues de la recherche en laboratoire vers des applications concrètes'.