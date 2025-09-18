Air Liquide : Oddo BHF reste positif après une réunion

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 216 euros sur Air Liquide, au lendemain d'une réunion analystes, au cours de laquelle le groupe est revenu sur son objectif d'une croissance rentable même en période 'troublée'.



Selon le bureau d'études, la feuille de route du groupe de gaz industriels est claire et sa diversification (métiers/zones géographiques) lui permet de limiter l'impact d'un marché ou d'une zone géographique sous pression.



'Le pipeline de nouveaux projets potentiels pour les 12 mois ressort à un plus haut historique et s'élève à 4,1 MdEUR (dont plus de 40% liés à la transition énergétique) ce qui en fait un acteur incontournable pour jouer cette thématique', souligne-t-il.



'L'acquisition de DIG Airgas ne remet pas en cause la force de frappe du groupe afin de saisir de nouvelles opportunités', ajoute Oddo BHF, notant enfin qu'Air Liquide se négocie à 13,1 fois en VE/EBITDA 2025, contre près de 17,8 fois pour Linde.