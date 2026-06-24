Air Liquide poursuit son développement au Kazakhstan

Air Liquide Karabatan Tech Gases LLP (ALKTG) a conclu un nouvel accord long terme avec Silleno LLP, acteur majeur de l'industrie chimique, pour fournir de l'azote et de l'air comprimé sec à sa future usine de polyéthylène. Ce nouvel investissement dans le pays à travers ALKTG s'élève à 70 millions d'euros.

Le groupe Air Liquide est présent au Kazakhstan depuis 2016.



Il soutiendra le projet industriel structurant de Silleno, visant à transformer le bassin Karabatan de Atyrau en un pôle pétrochimique de référence. Cet accord marque une nouvelle étape dans le développement de la présence d'Air Liquide dans la région.



Dans le cadre de l'accord signé avec Silleno, ALKTG construira, détiendra et exploitera deux unités de production d'azote à la pointe de la technologie, alliant haute pureté des gaz et efficacité énergétique. Cette infrastructure globale figurera parmi les plus grandes installations de gaz industriels d'Asie centrale. La mise en service des unités et le début de l'approvisionnement sont prévus fin 2028, conformément au calendrier de l'usine de Silleno.



La nouvelle installation sera située au sein de la zone économique spéciale du National Industrial Petrochemical Technopark (NIPT), à proximité de l'ASU existante d'ALKTG qui fournit actuellement de l'azote à Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI).



Dans la continuité du premier investissement d'ALKTG dans le bassin de Karabatan en 2019, ce nouvel investissement vient renforcer l'ancrage industriel de la coentreprise et les synergies dans le bassin