Le titre Air Liquide s'inscrit dans une dynamique haussière d'une rare intensité. La valeur a atteint des niveaux de prix inédits depuis 10 ans, s'échangeant actuellement autour de 187 euros après une nouvelle progression journalière de +0.2%.

Cette hausse du jour n'est pas un événement isolé mais bien le prolongement naturel d'une impulsion acheteuse très puissante. En observant le momentum, l'action affiche une performance spectaculaire avec une envolée de +17% depuis le début de l'année. L'accélération de ce rallye est particulièrement marquée sur le court terme, le titre s'adjugeant +16.7% sur les trois derniers mois et +8.9% sur le seul mois écoulé. La force de ce mouvement témoigne d'un appétit directionnel soutenu, propulsant le titre dans une ascension ininterrompue vers ces sommets de la décennie.