Le titre Air Liquide s'inscrit dans une dynamique haussière d'une rare intensité. La valeur a atteint des niveaux de prix inédits depuis 10 ans, s'échangeant actuellement autour de 187 euros après une nouvelle progression journalière de +0.2%.
Cette hausse du jour n'est pas un événement isolé mais bien le prolongement naturel d'une impulsion acheteuse très puissante. En observant le momentum, l'action affiche une performance spectaculaire avec une envolée de +17% depuis le début de l'année. L'accélération de ce rallye est particulièrement marquée sur le court terme, le titre s'adjugeant +16.7% sur les trois derniers mois et +8.9% sur le seul mois écoulé. La force de ce mouvement témoigne d'un appétit directionnel soutenu, propulsant le titre dans une ascension ininterrompue vers ces sommets de la décennie.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.