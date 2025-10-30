Air Liquide annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de 2,15 milliards d'euros, destinée au financement de l'acquisition stratégique de DIG Airgas, dont la réalisation est prévue au cours des prochains mois.
Le groupe français de gaz industriels rappelle que l'acquisition de DIG Airgas, hautement complémentaire, consolidera sa présence en Corée du Sud et au-delà en Asie, 'renforçant son positionnement sur des marchés clés, existants ou en pleine croissance'.
Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations émises à des maturités de 2 ans, 4 ans, 7,5 ans et 12 ans, portent un taux d'intérêt moyen pondéré inférieur à 3,00% l'an.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
