Air Liquide annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de 2,15 milliards d'euros, destinée au financement de l'acquisition stratégique de DIG Airgas, dont la réalisation est prévue au cours des prochains mois.

Le groupe français de gaz industriels rappelle que l'acquisition de DIG Airgas, hautement complémentaire, consolidera sa présence en Corée du Sud et au-delà en Asie, 'renforçant son positionnement sur des marchés clés, existants ou en pleine croissance'.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations émises à des maturités de 2 ans, 4 ans, 7,5 ans et 12 ans, portent un taux d'intérêt moyen pondéré inférieur à 3,00% l'an.