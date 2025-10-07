Air Liquide renforce ses activités aux États-Unis
Publié le 07/10/2025 à 18:28
Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement en hydrogène qui renforceront significativement son ancrage au Texas.
Pour satisfaire cette demande accrue, Air Liquide investira dans l'optimisation de son infrastructure hydrogène existante.
Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe, supervisant notamment les opérations en Amériques, a déclaré : ' Cet investissement sur la côte américaine du golfe du Mexique, qui s'inscrit dans le cadre de nouveaux accords hydrogène à long terme avec les principaux leaders du marché, souligne l'engagement d'Air Liquide à accompagner l'évolution du paysage industriel et à renforcer le leadership du Groupe '.