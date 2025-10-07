Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars.

Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement en hydrogène qui renforceront significativement son ancrage au Texas.

Pour satisfaire cette demande accrue, Air Liquide investira dans l'optimisation de son infrastructure hydrogène existante.

Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe, supervisant notamment les opérations en Amériques, a déclaré : ' Cet investissement sur la côte américaine du golfe du Mexique, qui s'inscrit dans le cadre de nouveaux accords hydrogène à long terme avec les principaux leaders du marché, souligne l'engagement d'Air Liquide à accompagner l'évolution du paysage industriel et à renforcer le leadership du Groupe '.