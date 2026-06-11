Ces accords couvrent la fourniture d'équipements cryogéniques critiques pour la fabrication de la fusée, ainsi que la fourniture des gaz nécessaires à sa propulsion.
Après le succès de ses premiers vols, ArianeGroup accélère actuellement le rythme de production d'Ariane 6 . Afin d'accompagner cette phase d'industrialisation, Air Liquide Engineering & Technologies fournira les équipements cryogéniques essentiels nécessaires à la fabrication et à la propulsion des fusées jusqu'au 42ème vol d'Ariane.
En parallèle, ArianeGroup et Air Liquide Spatial Guyane ont renouvelé un accord d'approvisionnement en gaz pour une durée initiale de trois ans. Ce contrat garantit la livraison des gaz propulseurs (hydrogène et oxygène liquides), indispensables pour l'ascension de la fusée, ainsi que des fluides critiques (hélium liquide et gazeux, azote liquide et gazeux, et air comprimé) requis pour le bon déroulement de toutes les opérations au sol, du refroidissement des satellites à l'inertage du système.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.