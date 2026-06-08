La banque allemande salue le fait que le groupe poursuive sa tradition d'attribution d'actions gratuites, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues. En outre, les actionnaires de long terme inscrits au nominatif depuis plus de deux ans bénéficieront d'une prime de fidélité de 10 %, soit une action gratuite supplémentaire pour cent titres détenus.
DZ Bank met également en avant le contrat majeur signé par le spécialiste français des gaz industriels et médicaux en Corée du Sud. Air Liquide va y construire et exploiter une usine de production d'azote de haute pureté pour un montant de 200 millions d'euros, dont la mise en service est attendue fin 2027.
Selon les analystes, plusieurs facteurs soutiendront le titre à court terme. D'une part, le conflit géopolitique actuel génère un report d'activité et une hausse du taux d'utilisation des infrastructures chimiques et de raffinage aux Etats-Unis, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de volumes. D'autre part, l'effet de base négatif devrait s'estomper dès le deuxième trimestre dans le segment Électronique. Enfin, les experts soulignent l'expansion attendue de 200 points de base de la marge opérationnelle d'ici 2027, portée par des gains de productivité structurels.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.