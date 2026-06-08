Air Liquide sous l'effet de prises de bénéfices malgré DZ Bank

Après trois séances consécutives de hausse qui lui ont permis de progresser de 3,89 %, le titre Air Liquide s'affiche en baisse (-0,83 % à 165,36 euros), malgré une note positive de DZ Bank.

La banque allemande salue le fait que le groupe poursuive sa tradition d'attribution d'actions gratuites, à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues. En outre, les actionnaires de long terme inscrits au nominatif depuis plus de deux ans bénéficieront d'une prime de fidélité de 10 %, soit une action gratuite supplémentaire pour cent titres détenus.



DZ Bank met également en avant le contrat majeur signé par le spécialiste français des gaz industriels et médicaux en Corée du Sud. Air Liquide va y construire et exploiter une usine de production d'azote de haute pureté pour un montant de 200 millions d'euros, dont la mise en service est attendue fin 2027.



Selon les analystes, plusieurs facteurs soutiendront le titre à court terme. D'une part, le conflit géopolitique actuel génère un report d'activité et une hausse du taux d'utilisation des infrastructures chimiques et de raffinage aux Etats-Unis, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de volumes. D'autre part, l'effet de base négatif devrait s'estomper dès le deuxième trimestre dans le segment Électronique. Enfin, les experts soulignent l'expansion attendue de 200 points de base de la marge opérationnelle d'ici 2027, portée par des gains de productivité structurels.