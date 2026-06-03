Air Liquide va investir 200 millions d'euros en Corée du Sud
Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a signé un contrat majeur à long-terme avec SK hynix, un leader mondial dans le domaine des puces mémoires. Air Liquide sera chargé de fournir ses solutions au projet industriel d'envergure du coréen, qui sera dédié au conditionnement de pointe de la mémoire HBM, pilier de la révolution mondiale de l'IA.
Pour y parvenir, le Français va construire et exploiter une unité de production d'azote à la pointe de la technologie afin d'approvisionner la nouvelle usine de conditionnement et de test de SK hynix. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année 2027. Air Liquide fournira des gaz de haute pureté et de l'air comprimé de haute pureté à l'usine de son partenaire.
Le communiqué de presse précise que "ce contrat souligne la création de valeur immédiate générée par l'intégration au sein d'Air Liquide de DIG Airgas, premier fournisseur de gaz industriels en Corée du Sud. En combinant les technologies propriétaires de premier rang du groupe dans le domaine des gaz vecteurs de très haute pureté, avec la forte empreinte locale et une relation client solidement établie de DIG Airgas, Air Liquide a considérablement accéléré sa trajectoire de croissance et son potentiel dans la région. Grâce à cette synergie stratégique, le groupe est idéalement positionné pour être à l'avant-garde de la rapide évolution de la fabrication de semi-conducteurs pilotée par l'IA".
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.