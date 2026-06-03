Air Liquide va investir 200 millions d'euros en Corée du Sud

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a signé un contrat majeur à long-terme avec SK hynix, un leader mondial dans le domaine des puces mémoires. Air Liquide sera chargé de fournir ses solutions au projet industriel d'envergure du coréen, qui sera dédié au conditionnement de pointe de la mémoire HBM, pilier de la révolution mondiale de l'IA.

Pour y parvenir, le Français va construire et exploiter une unité de production d'azote à la pointe de la technologie afin d'approvisionner la nouvelle usine de conditionnement et de test de SK hynix. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année 2027. Air Liquide fournira des gaz de haute pureté et de l'air comprimé de haute pureté à l'usine de son partenaire.



Le communiqué de presse précise que "ce contrat souligne la création de valeur immédiate générée par l'intégration au sein d'Air Liquide de DIG Airgas, premier fournisseur de gaz industriels en Corée du Sud. En combinant les technologies propriétaires de premier rang du groupe dans le domaine des gaz vecteurs de très haute pureté, avec la forte empreinte locale et une relation client solidement établie de DIG Airgas, Air Liquide a considérablement accéléré sa trajectoire de croissance et son potentiel dans la région. Grâce à cette synergie stratégique, le groupe est idéalement positionné pour être à l'avant-garde de la rapide évolution de la fabrication de semi-conducteurs pilotée par l'IA".