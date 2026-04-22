Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane
Le géant français des gaz industriels accélère sa stratégie de décarbonation aux États-Unis. En signant un contrat majeur avec le consortium HYUNDAI-POSCO, Air Liquide renforce son infrastructure critique le long du Mississippi.
Air Liquide confirme ses ambitions outre-Atlantique en annonçant un investissement massif de plus de 350 millions de dollars destiné à soutenir la future usine sidérurgique bas carbone de HYUNDAI-POSCO Louisiana LLC (HPLS). Ce projet, dont la mise en service est prévue pour 2028, marque une étape clé dans le renforcement de la souveraineté industrielle américaine.
Un réseau stratégique le long du Mississippi
L'investissement se concrétisera par l'installation d'une nouvelle unité de séparation de l'air (ASU) sur le site de Koch Methanol, à St. James Parish. Mais l'atout maître d'Air Liquide réside dans son vaste réseau de canalisations longeant le fleuve Mississippi. Ce maillage industriel permet au groupe d'offrir une flexibilité opérationnelle et une fiabilité d'approvisionnement inégalées pour l'oxygène, l'azote et l'argon, gaz essentiels à la production d'acier de nouvelle génération.
Accompagner la transition énergétique
Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'Air Liquide de décarboner les industries lourdes. En fournissant des solutions de gaz hautement performantes à HPLS, le groupe permet la production locale de matériaux essentiels avec une empreinte carbone réduite. "Ce partenariat illustre notre engagement en faveur de la décarbonation industrielle aux États-Unis", souligne Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe.
Un signal fort pour la Louisiane
Salué par le gouverneur Jeff Landry, cet investissement renforce le leadership d'Air Liquide dans une région stratégique pour le secteur de l'énergie et de la chimie. En plus de servir la sidérurgie, cette nouvelle infrastructure soutiendra l'augmentation de la production de méthanol sur le site de Koch, optimisant ainsi l'écosystème industriel local.
Pour les investisseurs, cette annonce confirme la capacité d'Air Liquide à sécuriser des contrats de long terme sur des marchés en pleine transition, garantissant ainsi des revenus récurrents tout en consolidant son avance technologique dans les infrastructures bas carbone.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (96,8%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,8%), santé (16,8%) et électronique (9,4%) ;
- autres (3,2%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,7%) et Asie-Pacifique (19,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.