Air Liquide va réaliser un investissement d'environ 25 millions d'euros pour moderniser son unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Yulin, dans la province du Shaanxi.
Cette modernisation permettra une réduction immédiate des émissions de CO2 issues de l'installation tout en augmentant la capacité de production d'oxygène.
Le groupe a déjà électrifié deux installations à Tianjin, en ligne avec les objectifs fixés par la Chine pour l'atteinte d'un pic d'émission d'ici 2030 et de la neutralité carbone d'ici 2060.
Faire évoluer le système existant à vapeur de l'ASU vers un système électrique plus efficient, permettra ainsi de réduire immédiatement les émissions de CO2 de 224 000 tonnes par an.
Grâce à l'utilisation progressive de sources d'énergies bas carbone dès le démarrage de l'usine, la réduction totale des émissions annuelles de CO2 atteindra 550 000 tonnes.
De plus, à l'issue de cet investissement, la capacité de production de l'ASU augmentera de 10 %.
Ronnie Chalmers, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les opérations d'Air Liquide en Asie-Pacifique, a déclaré : " Nous sommes reconnaissants de cette confiance renouvelée par Yanchang Petroleum Group, un partenaire de choix depuis près de deux décennies. Cet investissement souligne l'engagement d'Air Liquide à se développer et à réduire ses émissions carbone, tout en contribuant à la transition vers la décarbonation de ses clients, grâce à des solutions sur mesure. "
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
