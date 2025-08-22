Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec un fonds de Macquarie en vue de l'acquisition de DIG Airgas, société sud-coréenne à laquelle la transaction proposée attribue une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros.
Le Français souligne que cette acquisition renforcera considérablement sa position en Corée du Sud - sixième pays industriel en termes de PIB, quatrième marché mondial des gaz industriels et deuxième pays en ratio de dépenses d'innovation.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 28x avec un rendement proche de 2%.
Air Liquide vers l'acquisition de DIG Airgas en Corée du Sud
Publié le 22/08/2025 à 14:15
