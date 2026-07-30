Air Products dépasse les attentes sur son 3e trimestre
Air Products publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 3,47 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, dépassant la limite supérieure de sa propre fourchette de prévisions, ainsi que les 3,34 USD attendus en moyenne par les analystes.
Le fournisseur de gaz industriels a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 9% à 810 MUSD, soit une marge en amélioration de 1,1 point à 25,6%, pour des revenus en croissance de 5% à 3,2 MdsUSD.
Air Products explique la progression de son bénéfice d'exploitation ajusté par des volumes sur site plus élevés, des effets de change favorables et des hausses de prix, des facteurs positifs partiellement compensés par des coûts plus élevés.
Air Products relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à une fourchette de 13,39 USD à 13,49 USD (à comparer à une prévision précédente de 13,00 USD à 13,25 USD), impliquant une estimation de 3,55 USD à 3,65 USD pour le 4e trimestre 2026.
Le groupe déclare rester "prudent face à l'incertitude macroéconomique", mais s'attendre à "voir les bénéfices de nouvelles contributions d'actifs, des actions de tarification et des progrès dans les initiatives de productivité".
Air Products & Chemicals, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de gaz. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits :
- gaz en vrac : gaz industriels (oxygène, azote et argon), hydrogène et hélium, gaz médicaux et gaz spéciaux acheminés par camions-citernes ou portes-tubes, dans des cylindres ou via des petites unités de production de gaz installées sur site pour les industries de traitement des métaux, du verre, des produits chimiques, des produits alimentaires, pour les industries de la santé, de l'acier, du pétrole et du gaz naturel ;
- gaz de tonnage : gaz industriels (hydrogène, monoxyde de carbone, nitrogène et oxygène) acheminés via de grosses unités de production sur site ou par pipelines, destinés principalement à des clients des secteurs de la pétrochimie, des produits chimiques et de la métallurgie ;
- produits chimiques de performance ;
- équipements de cryogénie et de traitement des gaz : utilisés pour la séparation de l'air, la purification et la récupération des hydrocarbures, la liquéfaction des gaz naturels ainsi que la distribution d'hélium.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,6%), Asie (27,2%), Europe (24,8%), Moyen-Orient et Inde (1,1%) et autres (4,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.