Boeing annonce que le transporteur ouest-africain Air Sénégal s'est engagé à commander neuf avions 737 MAX, sa première commande auprès de l'avionneur américain depuis plus de 20 ans, pour son expansion régionale et internationale.
Avec l'introduction du 737-8 dans sa flotte, Air Sénégal va étendre son réseau en Europe, notamment par la desserte de villes secondaires, et lancer de nouvelles liaisons au départ de Dakar vers le Moyen-Orient et les Amériques.
Le 737-8 peut transporter jusqu'à 178 passagers dans une configuration biclasse ou voler jusqu'à 6480 km. Il réduit la consommation de carburant et les émissions de 20% et diminue de 50% l'empreinte sonore par rapport aux avions qu'il remplace.
Boeing prévoit que les transporteurs africains auront besoin de plus de 1200 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, les monocouloirs représentant plus de 70% des livraisons, pour répondre à la demande croissante en Afrique.
Air Sénégal commande neuf 737 MAX à Boeing
Publié le 17/11/2025 à 14:35
Partager
-0,74 %
-0,89 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager