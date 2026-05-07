AirAsia passe une commande géante d'A220 auprès d'Airbus
Airbus annonce qu'AirAsia a commandé 150 avions A220-300 de dernière génération, soit la plus importante commande ferme jamais enregistrée pour l'A220 à ce jour, permettant au programme de franchir le cap des 1 000 avions commandés.
Cet accord d'achat fait de cette compagnie malaisienne un nouveau client pour l'A220 et le client de lancement pour la nouvelle configuration de cabine de l'appareil, pouvant accueillir jusqu'à 160 passagers grâce à l'ajout de 10 sièges.
Venant compléter la flotte Airbus actuelle d'AirAsia, l'A220 desservira des destinations à travers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et en Asie centrale, permettant ainsi aux appareils plus gros de se consacrer à des liaisons plus longues.
Avion le plus moderne de son segment, l'A220 peut parcourir des distances pouvant atteindre 6 700 km et opérer avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable. À la fin du mois de mars 2026, 501 A220 avaient été livrés à 25 opérateurs à travers le monde.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.