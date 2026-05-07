Airbnb dépasse les attentes malgré les perturbations liées au conflit avec l'Iran
Airbnb a publié des résultats trimestriels contrastés, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais un bénéfice par action légèrement inférieur aux prévisions du marché. Le groupe a enregistré un bénéfice de 160 millions de dollars au premier trimestre, soit 0,26 dollar par action, contre 154 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 18% sur un an pour atteindre 2,68 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes fixées à 2,62 milliards selon LSEG. Suite à la publication, le titre progresse de près de 2% dans les échanges d'après séance.
Le groupe a toutefois signalé une hausse des annulations dans plusieurs régions en raison du conflit avec l'Iran, qui provoque des perturbations aériennes, une hausse des prix du pétrole et un climat d'incertitude dans le secteur du tourisme. Airbnb prévoit un impact négatif d'environ 100 points de base sur les nuitées et réservations au deuxième trimestre. L'entreprise indique avoir observé une augmentation modérée des annulations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, tout en soulignant que la diversité mondiale de son offre lui permet de mieux absorber ces chocs géopolitiques.
Malgré ce contexte, Airbnb a publié des perspectives optimistes pour le trimestre en cours avec des revenus attendus entre 3,54 et 3,60 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché. La valeur brute des réservations a progressé de 19% à 29,2 milliards de dollars et le nombre de nuitées réservées a augmenté de 9% à 156,2 millions. Le groupe bénéficie également d'une forte croissance de nouveaux utilisateurs dans des marchés comme le Brésil, le Japon et l'Inde et se prépare à un été dynamique avec la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Airbnb, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'une plateforme en ligne dédiée à la location de logements pour une courte durée. Via la plateforme, les particuliers et les opérateurs d'hébergement peuvent proposer en location des maisons, des appartements, des chambres d'hôtes, des villas, etc. et ainsi trouver des locataires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (38,6%), Amérique latine (9,5%) et Asie-Pacifique (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.