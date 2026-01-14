Airbnb nomme un ancien de Meta à la tête de sa stratégie technologique centrée sur l'IA

Airbnb a annoncé la nomination d'Ahmad Al-Dahle, ex-responsable de l'intelligence artificielle générative chez Meta, au poste de directeur des technologies. Il succède à Ari Balogh, en poste depuis plus de sept ans, dans un contexte de transformation stratégique pour l'entreprise. Al-Dahle rejoint Airbnb avec pour mission d'ancrer l'intelligence artificielle au coeur de l'évolution de la plateforme, qui entend élargir son offre au-delà des simples locations de courte durée.



Le PDG Brian Chesky a présenté sa vision d'un Airbnb capable de devenir un véritable compagnon de voyage numérique, grâce à l'IA. La société explore déjà des fonctionnalités avancées, comme des agents conversationnels ou des assistants personnalisés, avec l'objectif d'optimiser l'expérience client tout au long du séjour. Des intégrations futures avec ChatGPT sont envisagées, bien que la technologie actuelle soit jugée encore insuffisamment mature.



Al-Dahle apporte une solide expérience acquise chez Meta, où il a co-dirigé les produits IA, et chez Apple, où il a travaillé seize ans sur des technologies de capteurs et d'imagerie. Son arrivée marque une volonté claire d'Airbnb de se repositionner comme un acteur technologique à part entière dans l'univers du voyage et du e-commerce personnalisé. Le groupe veut désormais exploiter à grande échelle ses volumes de données et interactions utilisateurs pour offrir des services intelligents, contextualisés et intégrés.