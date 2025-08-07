Les principaux indicateurs de performance de la plateforme en ligne dépassent les attentes mais le discours prudent de la direction jette une ombre sur les résultats d'Airbnb.

Au deuxième trimestre, la plateforme américaine a consciencieusement battu les prévisions de Wall Street. De 23,5 milliards de dollars de réservations brutes, le groupe génère 3,1 milliards de chiffre d’affaires, avec une marge d’EBITDA de 34%, en ligne avec les objectifs annuels. Le résultat net dépasse également les estimations à 642 millions de dollars, soit une marge nette de 21%.

Tous les chiffres ci-dessus affichent une croissance à deux chiffres. Le groupe en profite également pour annoncer le plus important rachat d’actions de son histoire boursière : 6 milliards de dollars. De quoi expliquer la hausse de plus de 5% du titre dans les minutes suivant la publication.

Mais à y regarder de plus près, quelques fragilités apparaissent.

Un avertissement qui change la donne

Derrière ces résultats solides, le message est plus nuancé. Airbnb reste confiant pour la saison estivale et prévoit un troisième trimestre conforme aux attentes. En revanche, la direction se montre plus prudente pour la fin d’année.

"Nous anticipons une base de comparaison plus difficile en fin de trimestre, une tendance qui devrait se prolonger au quatrième trimestre, pesant sur les taux de croissance", a prévenu la directrice financière.

Croissance trimestrielle des réservations ( Source : Bloomberg )

Certes, la plateforme a connu des croissances de plus de 20% sur des marchés en expansion comme l’Asie Pacifique et l’Amérique latine qui ont soutenu la fin d’exercice 2024. Reste que de nombreux investisseurs y voient une excuse.

Le rebond de la croissance au-delà des 10% l’an dernier est bien réel, mais le ton prudent de la direction laisse entrevoir une forme de résignation face à ce seuil symbolique des 10% de croissance trimestrielle.

La croissance plafonne sur les marchés matures

L’évolution du nombre de réservations reste positive, mais la dynamique ralentit sur les marchés historiques. Aux Etats-Unis, qui pèsent pour 30% du chiffre d’affaires, le revenu par réservation plafonne actuellement.

Evolution du revenu par réservation, en bleu, l’Amérique du nord et en rouge, l’Europe ( Source : Bloomberg )

En Amérique du Nord comme en Europe, les données de Bloomberg montrent un tassement des prix moyens, ce qui limite les perspectives de croissance. Face à une concurrence de plus en plus agressive et à une forte exposition aux décisions réglementaires locales, Airbnb doit chercher de nouveaux relais.

Le rachat d’actions massif laisse penser que la croissance externe n’est pas la priorité. Le groupe mise plutôt sur une évolution de sa plateforme, en l’élargissant aux services et aux expériences.

Le pari des "Expériences"

Lancée en mai, la nouvelle section "Expériences" a reçu, selon le groupe, un bon accueil. Airbnb n’a toutefois pas encore publié de chiffres.

La nouvelle section “Expériences” du site Airbnb ( Source : Airbnb )

La direction y voit un levier stratégique : selon le PDG Brian Chesky, cette offre pourrait générer plus d’un milliard de dollars de revenus annuels à terme, soit près de 10% du chiffre d’affaires de 2024.

Mais cet investissement – 200 millions de dollars prévus cette année, notamment pour développer des agents IA – va comprimer les marges au second semestre.

Si le marché avait pleine confiance en ce relais de croissance, il n’aurait pas sourcillé à l’avertissement de la direction d’un affaissement des marges à venir. La chute du titre, après l’intégration des bonnes nouvelles, met en abyme le scepticisme des investisseurs quant à la croissance future.