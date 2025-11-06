Airbnb a publié des résultats en progression pour le troisième trimestre, soutenus par une forte dynamique sur ses marchés internationaux, en particulier en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires a atteint 4,10 milliards de dollars, en hausse de 9,7% sur un an, tandis que le bénéfice par action s’est établi à 2,21 dollars, contre 2,13 dollars un an plus tôt. Le volume brut de réservations a progressé de 14% pour atteindre 22,9 milliards de dollars. Cette performance repose sur une stratégie d’adaptation locale, incluant de nouveaux moyens de paiement et des campagnes de marketing ciblées selon les régions. Suite à la publication, le titre Airbnb progresse de près de 5% après la clôture de Wall Street.

Les marchés émergents ont enregistré une croissance deux fois plus rapide que les marchés traditionnels tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie ou la France. En Amérique latine, la hausse des réservations a été particulièrement marquée grâce à l’introduction d’un paiement sans intérêts au Brésil. En Asie, les réservations domestiques ont bondi de 27% au Japon, et le nombre de nouveaux utilisateurs a augmenté de 50% en Inde. En Amérique du Nord, les nuitées réservées ont connu une croissance modérée, soutenue par la mise en place d’une option de paiement différé aux États-Unis.

Malgré la solidité des résultats, le contexte économique américain incite Airbnb à la prudence, les consommateurs étant plus sensibles à l’inflation et à l’incertitude économique. Pour le quatrième trimestre, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,66 et 2,72 milliards de dollars, une fourchette légèrement supérieure aux attentes des analystes. Airbnb poursuit ainsi sa stratégie d’expansion géographique et d’adaptation locale, misant sur la diversification de ses marchés pour maintenir sa trajectoire de croissance.