Airbus a enregistré 71 commandes en juin 2026
Airbus a réalisé en juin 2026 89 livraisons à 49 clients.
Le nombre de commandes brutes en juin 2026 est de 71 commandes.
Airbus a effectué au total 351 livraisons à 77 clients en 2026.
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