Airbus a annoncé vendredi avoir livré 78 appareils en octobre, un chiffre marquant une nette accélération par rapport à la tendance des derniers mois mais qui suppose aussi que l'avionneur va devoir accentuer ses efforts afin d'atteindre ses objectifs annuels.
Le groupe européen d'aéronautique indique dans un communiqué que ses livraisons d'avions commerciaux sur les dix premiers mois de l'année ont atteint 585 unités, ce qui va le contraindre à livrer 235 appareils sur les mois de novembre et décembre en vue d'être en mesure de réaliser son objectif de 820 livraisons cette année.
'C'est mieux que l'année dernière et on peut espérer que les retards accumulés ces derniers mois finissent par être rattrapés', commente un analyste.
'Sachant qu'Airbus disposait de 30 à 35 'gliders', ces avions qui ne sont pas encore équipés de moteurs, en stocks à la fin du mois d'octobre, l'objectif annuel semble tout à fait réalisable, à condition que la cadence de livraisons de réacteurs continue d'accélérer au niveau de la ligne de l'A320', ajoutent les équipes de Jefferies.
A la Bourse de Paris, l'action Airbus reculait de 0,3% vendredi matin après la parution de ces chiffres, dans un marché parisien globalement stable.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
