Airbus indique avoir livré un total de 67 appareils auprès de 39 clients au cours du mois d'avril. L'avionneur a aussi enregistré un total de 28 commandes brutes au cours du mois.

Depuis le début de l'année, Airbus a livré 181 appareils à 57 clients et enregistré un total de 436 commandes brutes.

Au gong final à Paris, le titre Airbus reculait de 2,68%, affichant un repli de l'ordre de 7,5% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des prix du kérosène.