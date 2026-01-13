Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters

Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters, à compter du 1er avril 2026. Il sera rattaché au directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, et fera partie du comité exécutif de la société.

Matthieu Louvot, actuellement vice-président exécutif en charge de la stratégie chez Airbus, succédera à Bruno Even.



Matthieu Louvot a débuté sa carrière dans l'administration française, notamment comme conseiller pour l'industrie auprès de la Présidence de la République. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2010 où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président exécutif en charge du support et des services clients et de vice-président exécutif en charge des programmes.



" Nos équipes chez Helicopters bénéficieront du leadership de Matthieu, dont la vaste expérience dans l'industrie hélicoptère et la connaissance approfondie des priorités opérationnelles et stratégiques de la Division permettront une transition en douceur. " a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus.