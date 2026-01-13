Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters
Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters, à compter du 1er avril 2026. Il sera rattaché au directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, et fera partie du comité exécutif de la société.
Matthieu Louvot, actuellement vice-président exécutif en charge de la stratégie chez Airbus, succédera à Bruno Even.
Matthieu Louvot a débuté sa carrière dans l'administration française, notamment comme conseiller pour l'industrie auprès de la Présidence de la République. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2010 où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président exécutif en charge du support et des services clients et de vice-président exécutif en charge des programmes.
" Nos équipes chez Helicopters bénéficieront du leadership de Matthieu, dont la vaste expérience dans l'industrie hélicoptère et la connaissance approfondie des priorités opérationnelles et stratégiques de la Division permettront une transition en douceur. " a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.