Le groupe annonce les commandes et livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour le mois de septembre 2025.

Le groupe a réalisé 73 livraisons à 41 clients au mois de septembre.

Le nombre de commandes brutes est de 10 commandes.

Airbus a réalisé à ce jour en 2025 507 livraisons à 79 clients.