Airbus a signé un contrat de 30 ME avec l'Agence européenne de sécurité maritime
Publié le 17/12/2025 à 15:25
Le contrat porte sur des systèmes aériens pilotés à distance sans équipage Flexrotor (RPAS) pour la surveillance maritines.
Le service principal comprend des opérations de vol utilisant le système Flexrotor, fournissant des images électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et radar.
Les services soutiendront directement les opérations de la Garde côtière, y compris les opérations de recherche et sauvetage, le contrôle des pêches et la protection de l'environnement, ainsi que la détection d'activités maritimes illicites.
" Nous sommes fiers de nous associer à l'Agence européenne de la sécurité maritime pour ce contrat clé en main qui permet au Flexrotor de voler opérationnellement pour la première fois en Europe et de remplir la mission cruciale de renforcer la surveillance maritime ", a déclaré Victor Gerin-Roze, responsable des systèmes aériens sans équipage chez Airbus Helicopters.