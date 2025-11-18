Airbus a signé un nouveau contrat avec la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé)
Publié le 18/11/2025 à 14:43
Le groupe a signé un nouveau contrat avec la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé).
Ce dernier accord porte sur 46 hélicoptères H145 (40 pour la Sécurité civile et six pour la Gendarmerie nationale) pour une durée maximale de dix ans.
' Ce contrat témoigne de la confiance que la DMAé accorde à Airbus pour le soutien de ses missions critiques. En gérant l'ensemble de la flotte d'H145, Airbus Helicopters peut fournir un service de soutien unifié et plus efficace. ' a déclaré Romain Trapp, vice-président exécutif du service client et des services chez Airbus Helicopters.