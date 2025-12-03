Confronté à un problème de qualité des fournisseurs sur les panneaux du fuselage affectant le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a indiqué mettre à jour ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025.

L'avionneur ne vise désormais plus qu'environ 790 livraisons d'avions commerciaux sur l'ensemble de l'année en cours, à comparer à un objectif précédent qui était de 820 livraisons.

"La marge de manoeuvre sur la tenue de l'objectif de 820 livraisons en 2025 devient plus étroite", reconnaissait mardi Oddo BHF, qui réitérait toutefois son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 236 euros sur le titre.

Au cours actuel, le titre présente un PER de 29,5x avec un rendement inférieur à 1,5%.